Тюменцам объявили штормовое предупреждение

Тюменцев ждет штормовой ветер и мокрый снег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По прогнозам синоптиков днем 21 апреля жителей Тюменской области ждет штормовой ветер и мокрый снег. Об этом сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Днем 21 апреля на юге Тюменской области местами ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). В течение дня произойдет похолодание», — такой прогноз для тюменцев представил региональный Гидрометцентр.

В управлении МЧС по региону тюменцев предупредили об опасности, которая может грозить при подобной погоде. В частности, при усилении ветра жителей просят не покидать здания, либо укрываться в подъездах и магазинах. Там также отметили, что стоит держаться подальше от строек, линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Водителей просят избегать внезапных маневров на дорогах — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости нужно съехать на обочину и переждать непогоду, включив габаритные огни.