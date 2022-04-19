19 апреля 2022

Тюменцам объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, прохожие, зонтик, мокрый снег, снег в городе
Тюменцев ждет штормовой ветер и мокрый снег Фото:

По прогнозам синоптиков днем 21 апреля жителей Тюменской области ждет штормовой ветер и мокрый снег. Об этом сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Днем 21 апреля на юге Тюменской области местами ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). В течение дня произойдет похолодание», — такой прогноз для тюменцев представил региональный Гидрометцентр.

В управлении МЧС по региону тюменцев предупредили об опасности, которая может грозить при подобной погоде. В частности, при усилении ветра жителей просят не покидать здания, либо укрываться в подъездах и магазинах. Там также отметили, что стоит держаться подальше от строек, линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Водителей просят избегать внезапных маневров на дорогах — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости нужно съехать на обочину и переждать непогоду, включив габаритные огни.

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По прогнозам синоптиков днем 21 апреля жителей Тюменской области ждет штормовой ветер и мокрый снег. Об этом сообщает тюменский Гидрометцентр. «Днем 21 апреля на юге Тюменской области местами ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). В течение дня произойдет похолодание», — такой прогноз для тюменцев представил региональный Гидрометцентр. В управлении МЧС по региону тюменцев предупредили об опасности, которая может грозить при подобной погоде. В частности, при усилении ветра жителей просят не покидать здания, либо укрываться в подъездах и магазинах. Там также отметили, что стоит держаться подальше от строек, линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Водителей просят избегать внезапных маневров на дорогах — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости нужно съехать на обочину и переждать непогоду, включив габаритные огни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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