Журналистка заявила об открытии антироссийского фронта в Болгарии

20 апреля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Богатые беженцы из Украины продвигают свои идеи среди болгарской молодежи Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Украинские беженцы откроют на территории Болгарии антироссийский фронт, где будут продвигать русофобию среди молодежи страны. Об этом URA.RU рассказала главный редактор Болгарской редакции МИА News Front Ася Зуан. «У нас есть информация, что у нас в Болгарии готовится новый антироссийский фронт, который будет управляться украинским костяком. На сегодняшний день, наша страна является членом Европейского союза, членом НАТО, соответственно, у нашей страны есть обязательства. Мы терпим это, но есть расхождение между тем, что говорит власть, и тем, что говорит народ. Нет четкого взаимопонимания», — сказала Ася Зуан. Журналистка рассказала, что с прибытием украинских беженцев, ситуация в Болгарии стала напряженной. «Сейчас обстановка очень нестабильная, неспокойная. У нас, по последней информации, в районе 200 тысяч украинских беженцев, но часть из них — это сливки бизнес-кругов Украины. Эти люди располагают определенным достатком, определенным статусом, занимают лучшие гостиницы болгарского побережья», — заявила собеседница URA.RU. По ее словам, богатые украинские беженцы влияют на мнение болгарской молодежи о России. «Беженцы с достатком чувствуют себя как хозяева, то есть ведут себя достаточно вызывающе. Это несколько напрягает болгарское общество, потому что они развешивают украинские флаги. Еще они работают с молодежью, что самое опасное. Будут работать с людьми 16-18 лет, которые не совсем хорошо знаю историю Болгарии, историю России», — уточнила Зуан. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные облили синей и желтой краской автомобиль главы общественной организации «Бессмертный полк Болгарии» Стояна Тодорова. Также в столице Болгарии Софии прошел массовый митинг против военной помощи Украине. Люди вышли на улицы в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина. Однако МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Россия зеркально ответила на эти действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинские беженцы откроют на территории Болгарии антироссийский фронт, где будут продвигать русофобию среди молодежи страны. Об этом URA.RU рассказала главный редактор Болгарской редакции МИА News Front Ася Зуан. «У нас есть информация, что у нас в Болгарии готовится новый антироссийский фронт, который будет управляться украинским костяком. На сегодняшний день, наша страна является членом Европейского союза, членом НАТО, соответственно, у нашей страны есть обязательства. Мы терпим это, но есть расхождение между тем, что говорит власть, и тем, что говорит народ. Нет четкого взаимопонимания», — сказала Ася Зуан. Журналистка рассказала, что с прибытием украинских беженцев, ситуация в Болгарии стала напряженной. «Сейчас обстановка очень нестабильная, неспокойная. У нас, по последней информации, в районе 200 тысяч украинских беженцев, но часть из них — это сливки бизнес-кругов Украины. Эти люди располагают определенным достатком, определенным статусом, занимают лучшие гостиницы болгарского побережья», — заявила собеседница URA.RU. По ее словам, богатые украинские беженцы влияют на мнение болгарской молодежи о России. «Беженцы с достатком чувствуют себя как хозяева, то есть ведут себя достаточно вызывающе. Это несколько напрягает болгарское общество, потому что они развешивают украинские флаги. Еще они работают с молодежью, что самое опасное. Будут работать с людьми 16-18 лет, которые не совсем хорошо знаю историю Болгарии, историю России», — уточнила Зуан. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные облили синей и желтой краской автомобиль главы общественной организации «Бессмертный полк Болгарии» Стояна Тодорова. Также в столице Болгарии Софии прошел массовый митинг против военной помощи Украине. Люди вышли на улицы в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина. Однако МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Россия зеркально ответила на эти действия.