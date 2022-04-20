Минобороны РФ: Киев не дал спастись националистам в Мариуполе

21 апреля 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Россия сделала все для спасения украинских боевиков, оставшихся в Мариуполе, заявили в Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти сорвали гуманитарную операцию по спасению боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, засевших на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали», — сообщает Минобороны. В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевские власти проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим, не отдав им «единственно правильный приказ — прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие». В министерстве заявили, что командование нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) обратилось «не по адресу», попросив Британию, США и Турцию предоставить им «зеленые коридоры». «Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни», — резюмируется в сообщении Минобороны. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. Батальон «Азов» признал свое проигрышное положение в Мариуполе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Киевские власти сорвали гуманитарную операцию по спасению боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, засевших на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали», — сообщает Минобороны. В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевские власти проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим, не отдав им «единственно правильный приказ — прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие». В министерстве заявили, что командование нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) обратилось «не по адресу», попросив Британию, США и Турцию предоставить им «зеленые коридоры». «Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни», — резюмируется в сообщении Минобороны. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. Батальон «Азов» признал свое проигрышное положение в Мариуполе.