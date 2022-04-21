Китай выступил против односторонних санкций

Китай не намерен следовать двойным стандартам при урегулировании конфликтов, заявил Си Цзиньпинь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Китай выступает против односторонних санкций и не намерен следовать двойным стандартам в международной политике. Соответствующее заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпинь на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума.

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния. Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», — цитирует Си Цзиньпиня ТАСС.

Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал бесполезными санкции против России из-за того, что Индия и Китай не присоединились к ограничениям, передает «Национальная служба новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. США может ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Последствиями Пекину пригрозил и госсекретарь Энтони Блинкен.