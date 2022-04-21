Десятки человек погибли от удара «Азова»* по больнице в Мариуполе

В результате нападения боевиков «Азова» погибли 26 мирных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории городской больницы № 4 в Мариуполе были обнаружены тела 26 гражданских лиц. Об этом сообщает Совместный центр координации и контроля в ДНР. По данным организации, мирные жители погибли в результате массированных обстрелов со стороны нацбатальона «Азов» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В среду, 20 апреля, эксперты вновь вели работу на территории горбольницы №4. Всего, на территории 8 метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов „Азов“», — сообщает ДНР в СЦКК в своем telegram-канале.

После националисты отрыли огонь по экспертам СЦКК. Обстрелы велись со стороны металлургического комбината «Азовсталь».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся боевики забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам иностранным наемникам сложить оружие и сдаться. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. Боевики отказались. После батальон «Азов» признал свое проигрышное положение в Мариуполе.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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