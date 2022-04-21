Войска ЛНР вышли на Харьков

Дорога на Харьковскую область из ЛНР свободна и безопасна Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу, примыкающую к Харьковской области. Такое заявление сделал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

«Теперь дорога на Харьковскую область из ЛНР свободна и безопасна. Может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива», — отметил он в беседе с РИА «Новости»

Освобожденная дорога позволит облегчить доставку гумпомощи во взятые под контроль ЛНР районы Харьковской области, приводит его слова MK.RU . Подразделения МВД ЛНР, по его словам, вышли на границу «с боями», передает телеканал 360. В самой ЛНР, по его заявлению, от сил ВСУ не освобождены только две территории — Северодонецк и Лисичанск.

В середине апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины завершают создание в Харькове трех новых нацбатов из уголовников. Слабожанщина», «Харькивчина-1», «Харькивчина-2», по его словам, могут быть укомплектованы заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, помощь Донбассу, денацификация и демилитаризация. Российскими военными уничтожаются объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.