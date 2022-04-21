Войска ЛНР вышли на Харьков

Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу, примыкающую к Харьковской области. Такое заявление сделал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
«Теперь дорога на Харьковскую область из ЛНР свободна и безопасна. Может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива», — отметил он в беседе с РИА «Новости»
Освобожденная дорога позволит облегчить доставку гумпомощи во взятые под контроль ЛНР районы Харьковской области, приводит его слова MK.RU. Подразделения МВД ЛНР, по его словам, вышли на границу «с боями», передает телеканал 360. В самой ЛНР, по его заявлению, от сил ВСУ не освобождены только две территории — Северодонецк и Лисичанск.
В середине апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины завершают создание в Харькове трех новых нацбатов из уголовников. Слабожанщина», «Харькивчина-1», «Харькивчина-2», по его словам, могут быть укомплектованы заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, помощь Донбассу, денацификация и демилитаризация. Российскими военными уничтожаются объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу, примыкающую к Харьковской области. Такое заявление сделал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. «Теперь дорога на Харьковскую область из ЛНР свободна и безопасна. Может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива», — отметил он в беседе с РИА «Новости» Освобожденная дорога позволит облегчить доставку гумпомощи во взятые под контроль ЛНР районы Харьковской области, приводит его слова MK.RU. Подразделения МВД ЛНР, по его словам, вышли на границу «с боями», передает телеканал 360. В самой ЛНР, по его заявлению, от сил ВСУ не освобождены только две территории — Северодонецк и Лисичанск. В середине апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины завершают создание в Харькове трех новых нацбатов из уголовников. Слабожанщина», «Харькивчина-1», «Харькивчина-2», по его словам, могут быть укомплектованы заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, помощь Донбассу, денацификация и демилитаризация. Российскими военными уничтожаются объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.