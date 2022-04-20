20 апреля 2022

Курганские дорожники засыпали ямы не выходя из КамАЗа. Видео

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Ямы на дорогах засыпали в дождь (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) дорожные рабочие в дождь засыпали ямы не выходя из кузова КамАЗа. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Шадринск».

«Похоже на какой-то из перекрестков ул. Ефремова. Может с ул. Степана Разина, может с ул. Володарского», — предположил, где был проведен ремонт, под постом с видео пользователь Кузьма.

В комментариях под постом пользователь Olga Bushueva также считает, что так занимались благоустройством дороги на перекрестке улиц Володарского и Ефремова. «На проблемных участках дорог была произведена временная отсыпка. После установления постоянной положительной температуры, будет произведен ямочный ремонт на проблемных участках», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Шадринска.

Ранее в Кургане на улице Куйбышева возле центрального рынка дорожники укладывали асфальт в снег. По данным мэрии Кургана, тогда подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. Позже у властей появились претензии к состоянию проезжей части на этом участке.

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В Шадринске (Курганская область) дорожные рабочие в дождь засыпали ямы не выходя из кузова КамАЗа. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Шадринск». «Похоже на какой-то из перекрестков ул. Ефремова. Может с ул. Степана Разина, может с ул. Володарского», — предположил, где был проведен ремонт, под постом с видео пользователь Кузьма. В комментариях под постом пользователь Olga Bushueva также считает, что так занимались благоустройством дороги на перекрестке улиц Володарского и Ефремова. «На проблемных участках дорог была произведена временная отсыпка. После установления постоянной положительной температуры, будет произведен ямочный ремонт на проблемных участках», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Шадринска. Ранее в Кургане на улице Куйбышева возле центрального рынка дорожники укладывали асфальт в снег. По данным мэрии Кургана, тогда подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. Позже у властей появились претензии к состоянию проезжей части на этом участке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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