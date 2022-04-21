Миллиардер предложил европейцам замерзнуть ради санкций против РФ

Отключение отопления поможет потреблять меньше российских энергоресурсов, считает Ричард Брэнсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон предложил европейцам выключить кондиционеры или отопление, чтобы сократить потребление нефти и газа и тем самым навредить России. Об этом он написал в блоге на своем официальном сайте.

«Предприятия могут сократить свои наименее прибыльные операции. Люди могли выключить кондиционер или отопление или время от времени путешествовать на машине. Удивительно, какие огромные последствия могут повлечь за собой эти небольшие изменения», — заявил Ричард Брэнсон.

Ранее врач-дерматолог Яэль Адлер предложил немцам реже мыться, чтобы потреблять меньше энергоресурсов, поставляемых из России, передает RT. По ее словам, если реже очищать кожу, то на ней появляются специальные бактерии, которые позволяют поддерживать гигиену. До этого министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. В Германии заявили, что смогут сделать это до конца 2022 года. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей.

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