Шольц: Германия до конца года откажется от нефти и угля из России

Олаф Шольц заявил о подготовке к отказу от газа из РФ Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия будет готова отказаться от импорта российских нефти и угля уже в этом году. Об этом заявил канцлер республики Олаф Шольц.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти », — заявил он в интервью телеканалу ARD. Также в планах Германии создать технические условия для того, чтобы как можно скорее избавиться от потребности в импорте газа из России, добавил он.

По словам Шольца, страны Европы создадут существенный экономический кризис, если прямо сейчас откажутся от российской энергии. Канцлер уверен в необходимости двигаться в этом направлении.

Ранее Шольц выступил против резкого эмбарго на поставки нефти и газа из России. По его словам, Германию ждут большие траты, если придется закупать более дорогие энергоносители.

Западные страны начали вводить экономические санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, цель этих ограничений — «отменить Россию» как государство. Ответом Москвы стало решение продавать газ недружественным странам только за рубли. Европейские страны должны определиться, пойдут ли они на эти условия, до 29 марта.