Разведчик в Екатеринбурге признал провал западной пропаганды

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Митинг-концерт по случаю 8-летия Крымской весны. Екатеринбург, митинг, одобрение деятельности владимира путина, патриотизм, операция z, поддержка вс рф, патриотическое мероприятие
Разведчик выразил свое мнение о пропаганде России, Украины и Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков считает, что западно-украинская пропаганда не достигла своей цели — развала России. Таким мнением разведчик поделился в беседе с журналистом URA.RU во время своего визита в Екатеринбург.

«Задачей западно-украинской пропаганды является развал нашей страны и подрыв духа российского народа. Объективные данные не подтверждают, что они этого достигли: 80% россиян четко поддерживают цель спецоперации и политику президента», — отметил Безруков.

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Но это не значит, что российская пропаганда достигла успеха, добавляет собеседник. Информационная машина работает не так эффективно, как хотелось бы, говорит полковник. Тем более, что ей противостоят пропагандисты с мировым опытом, а многие платформы, которыми пользуются россияне, контролируют западные компании. «Решением является создание медийной ставки, где под одним руководством будут собраны все медийные ресурсы. Они будут определять политику и вести координацию», — добавил Безруков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Российские военные предложили боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи.

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Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков считает, что западно-украинская пропаганда не достигла своей цели — развала России. Таким мнением разведчик поделился в беседе с журналистом URA.RU во время своего визита в Екатеринбург. «Задачей западно-украинской пропаганды является развал нашей страны и подрыв духа российского народа. Объективные данные не подтверждают, что они этого достигли: 80% россиян четко поддерживают цель спецоперации и политику президента», — отметил Безруков. Но это не значит, что российская пропаганда достигла успеха, добавляет собеседник. Информационная машина работает не так эффективно, как хотелось бы, говорит полковник. Тем более, что ей противостоят пропагандисты с мировым опытом, а многие платформы, которыми пользуются россияне, контролируют западные компании. «Решением является создание медийной ставки, где под одним руководством будут собраны все медийные ресурсы. Они будут определять политику и вести координацию», — добавил Безруков. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Российские военные предложили боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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