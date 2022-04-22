Разведчик в Екатеринбурге признал провал западной пропаганды

Разведчик выразил свое мнение о пропаганде России, Украины и Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков считает, что западно-украинская пропаганда не достигла своей цели — развала России. Таким мнением разведчик поделился в беседе с журналистом URA.RU во время своего визита в Екатеринбург.

«Задачей западно-украинской пропаганды является развал нашей страны и подрыв духа российского народа. Объективные данные не подтверждают, что они этого достигли: 80% россиян четко поддерживают цель спецоперации и политику президента», — отметил Безруков.

Но это не значит, что российская пропаганда достигла успеха, добавляет собеседник. Информационная машина работает не так эффективно, как хотелось бы, говорит полковник. Тем более, что ей противостоят пропагандисты с мировым опытом, а многие платформы, которыми пользуются россияне, контролируют западные компании. «Решением является создание медийной ставки, где под одним руководством будут собраны все медийные ресурсы. Они будут определять политику и вести координацию», — добавил Безруков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Российские военные предложили боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи.

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