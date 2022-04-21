В думе курганского города объяснили, почему скрыли важные данные

В Щучанской городской думе объяснили, почему не обновляли данные в едином государственном реестре юридических лиц (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Щучанской городской думы (Курганская область) Максим Ионин объяснил, почему не обновляли данные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Причины —другие заботы и отсутствие времени, заявил он в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Недавно возглавил городскую думу. Пока входил в курс дела, решал первостепенные вопросы, руки до ЕГРЮЛ просто не дошли. О том, что данные не внесены в госреестр, сам узнал недавно. Все необходимые решения мы приняли, опубликовали. За нами в городской администрации закреплен специалист. По факту исполнительный орган эту работу не провел, а я не проверил этот момент. В ближайшее время вопрос с данными будет решен», — рассказал Ионин.

В мэрии Щучья подтвердили, что специалист по работе с городской думой в администрации есть. Ставка появилась в прошлом году. «Здесь даже вопросы не к последнему председателю. За последний созыва думы два председателя сменилось. Поэтому, было не до обновления данных», — добавили представители щучанской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что Щучанская городская дума (Курганская область) 16 лет не вносила данные в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о смене председателя. В госреестре не указан также новый адрес. Все это может послужить основанием для ликвидации юрлица.