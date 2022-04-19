Дума курганского города 16 лет скрывает от налоговой председателя

Щучанская дума несколько лет не обновляла сведения в госреестре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Щучанская городская дума (Курганская область) 16 лет не вносила данные в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о смене председателя. В госреестре не указан также новый адрес, рассказали URA.RU источники из числа горожан. Все это может послужить основанием для ликвидации юрлица.

«Сведения об изменениях в ЕГРЮЛ депутаты Щучанской городской думы не вносили с 2006 года. За это время сменилось три состава, дума переехала на другой адрес. Ни один председатель даже не подумал, что сведения о юридическом лице подлежат внесению в государственный реестр», — пояснили инсайдеры.

Адресом, который опубликован в СБИС и ЕГРЮЛ, является площадь Победы, дом 1. По словам местных жителей, в 2016 году дума переехала на улицу Пролетарскую, дом 4. Председателем указана Анна Ветрова. На официальном сайте мэрии опубликованы следующие данные: «Список депутатов седьмого созыва Щучанской городской Думы 2021 года: председатель Ионин Максим Вадимович».

По данным областной налоговой службы (сведения размещены на сайте), недостоверные сведения в реестре являются нарушением закона. Кроме того, налоговая может исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ, по сути, ликвидировать его.

URA.RU направило редакционный запрос в УФНС России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ионин в ответе на запрос URA.RU обещал прокомментировать ситуацию позже.