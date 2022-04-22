Шольц предрек экономический кризис в ЕС из-за санкций против РФ. «Потери миллионов рабочих мест»

22 апреля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Запрет на импорт российского газа будет меть серьезные последствия для всей Европы, считает Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение эмбарго на поставки российского газа приведет к экономическому кризису и потере миллионов рабочих мест. Такое мнение в интервью агентству Spiegel высказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Выполнение пожеланий Киева о немедленном введении запрета на импорт российского газа нецелесообразно. Дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины», — заявил Шольц. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлены на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Введение эмбарго на поставки российского газа приведет к экономическому кризису и потере миллионов рабочих мест. Такое мнение в интервью агентству Spiegel высказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Выполнение пожеланий Киева о немедленном введении запрета на импорт российского газа нецелесообразно. Дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины», — заявил Шольц. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлены на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.