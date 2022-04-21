Депутаты ЯНАО сообщили о подорожании курицы в магазинах Надыма

В «Магните» подорожало куриное мясо, но подешевела капуста и чай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В крупной сети супермаркетов «Магнит» в Надыме выросла стоимость куриного мяса, но при этом упала цена на капусту и чай. Как рассказали депутаты «Единой России» по итогам контроля, на прилавках все также отсутствует соль.

«Из продовольственного ассортимента на прилавках не оказалось соли, остальные позиции из списка 24 продуктов представлены в достаточном количестве. Цена на курятину подросла. Есть небольшое снижение цен на капусту и чай. Стабильными остаются цены на подсолнечное масло и муку», — приводит пресс-служба слова депутата Районной Думы Галины Валовой.

Отмечается, что на протяжении месяца ситуация в магазинах Надыма была нестабильной. В некоторых не было сахара и периодически отсутствовала соль на прилавках. При этом поднимались цены на овощи. Также депутаты контролировали непродовольственные товары в «Магнит Косметик». По их словам, в супермаркетах заметно подорожали стиральные порошки иностранных производителей.

«На сегодняшний день ситуация стабилизировалась: чтобы не допустить дефицита в большинстве магазинов введены ограничения на приобретение социально значимых товаров, разбег цен большой — широкий ассортимент позволяет выбрать продукты и бытовую химию по финансовым возможностям», — добавили в пресс-службе. Агентство попыталось выяснить с чем связан скачок цен в супермаркетах «Магнит» и «Магнит Косметик». Однако на звонки корреспондента представители сети не ответили.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске также отсутствовала соль на прилавках и выросла стоимость моркови, картофеля, капусты. По итогам проверок депутаты отметили, что высокие цены держат в основном частные магазины. Цены на товары начали поднимать в регионе из-за западных санкций, которые ввели США, страны Евросоюза, а также ряд других государств в ответ на начало спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Однако санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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