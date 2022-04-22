Путин обсудит спецоперацию на Украине с Генсеком ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 26 апреля приедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранным дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — передает слова представителя Кремля ТАСС. Сообщается, что стороны обсудят мирные переговоры с Украиной и гуманитарную ситуацию.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.
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