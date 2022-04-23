В КПРФ нашли три замены Рашкину

23 апреля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

В КПРФ нашли три замены на место первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. «Там несколько кандидатов, трудно пока сказать, кому передадут мандат Рашкина. Там несколько человек, по крайней мере — трое», — сказал Синельщиков в беседе с РИА «Новости». В октябре 2021 года Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте. В багажнике его машины нашли мясо незаконно убитого лося. Депутат признался, что у него не было разрешения на охоту и пообещал, что купит нового лося вместо убитого. В Госдуме приняли решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности, после чего Следственный комитет возбудил против депутата уголовное дело. В итоге Рашкина приговорила к трем годам условно.