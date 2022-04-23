Боец «Азова»* призвал к массовым убийствам детей в Донбассе

24 апреля 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Украинский националист из батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) с позывным «Медик» призвал убивать детей, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также «зачищать» все население Донбасса. Об этом он заявил во время прямого эфира в социальных сетях. «И им, и детям их головы резать, весь Донбасс зачищать [напрочь]», — заявил «Медик». Об этом сообщает издание Readovka. Ранее сообщалось, что украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал к геноциду русских, процитировав идеолога холокоста. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал заплатить 10 миллионов рублей тем, кто задержит телеведущего. Также СК России организовала проверку заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона на предмет призыва к насилию против россиян. Основатель «Азова» пригрозил устроить кровавую провокацию в Мариуполе против участников шествия «Бессмертный полк». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.