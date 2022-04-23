Украинский военнопленный рассказал об опасности дезертирства

24 апреля 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Украинские военные не могут сдаться, потому что им препятствует заградотряд националистов, заявил военнопленный Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силовики не могут дезертировать из-за того, что на позиции присылают заградительные отряды националистов. Об этом сообщил пленный старший сержант разведывательной роты ВСУ Михаил Янковский. «К нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — передает слова Михаила Янковского РИА «Новости». По словам военнопленного, моральное состояние его бригады постоянно ухудшалось из-за отсутствия поддержки. Солдатам перестали платить деньги, появились проблемы со снабжением и едой, а также перестали эвакуировать раненых бойцов, уточнил он. Поэтому к ним прислали заградотряд, который возглавил активист «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) с позывным «Каратель», рассказал Янковский. Он добавил, что каждый бой отряд отслеживал, чтобы никто не покидал позиции, а всех «подозрительных» расстреливали без предупреждения. Ранее сообщалось, что украинский военнопленный раскрыл страх националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, из-за которого они не могут сдаться. По его словам, боевики не решаются из-за того, что бояться быть расстрелянными в спину «своими» же. Ранее нацбатальон «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) признал свое проигрышное положение в Мариуполе. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. По словам Путина, Киев не разрешает боевикам сдаваться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские силовики не могут дезертировать из-за того, что на позиции присылают заградительные отряды националистов. Об этом сообщил пленный старший сержант разведывательной роты ВСУ Михаил Янковский. «К нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — передает слова Михаила Янковского РИА «Новости». По словам военнопленного, моральное состояние его бригады постоянно ухудшалось из-за отсутствия поддержки. Солдатам перестали платить деньги, появились проблемы со снабжением и едой, а также перестали эвакуировать раненых бойцов, уточнил он. Поэтому к ним прислали заградотряд, который возглавил активист «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) с позывным «Каратель», рассказал Янковский. Он добавил, что каждый бой отряд отслеживал, чтобы никто не покидал позиции, а всех «подозрительных» расстреливали без предупреждения. Ранее сообщалось, что украинский военнопленный раскрыл страх националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, из-за которого они не могут сдаться. По его словам, боевики не решаются из-за того, что бояться быть расстрелянными в спину «своими» же. Ранее нацбатальон «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) признал свое проигрышное положение в Мариуполе. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. По словам Путина, Киев не разрешает боевикам сдаваться.