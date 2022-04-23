Курганского водителя задержали после ДТП из-за выезда на встречку

Курганец, выехавший на встречку, был доставлен в полицию после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авария двух автомобилей и задержание водителя произошли в Кетовском районе 23 апреля после того, как мужчина выехал на полосу для встречного движения. Возможный виновник в происшествие не попал, но был доставлен в полицию. Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД.

«На автомобильной дороге „Курган — Половинное“ 37-летний житель села Митино Кетовского района, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны г. Кургана, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и спровоцировал ДТП двух других автомобилей, находившихся в тот момент на проезжей части. Виновник попытался скрыться с места ДТП, но пострадавшие не дали ему этого сделать», — сообщает пресс-служба полиции. Водителя «десятки», который мог быть пьян, инспекторы ДПС увезли в полицию райцентра Кетово.

От прохождения на наличие алкоголя в крови водитель в отделении отказался. Также полицейские выяснили, что дорожного нарушителя несколько раз штрафовали за езду в нетрезвом виде и без полиса ОСАГО.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе из-за выезда на встречную полосу в ДТП погибли четыре человека. Также 16 апреля был задержан полицейский, которого подозревают, что он пьяным за рулем сбил насмерть мотоциклиста.