Депутат Аксаков предрек наплыв европейцев в Россию из-за санкций

Российская экономика совершит перестройку из-за западных санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции станут катализатором перестройки экономики России, после чего в страну начнут активно переезжать европейские специалисты. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я уверен, что благодаря действиям американцев, тем трудностям, с которыми мы столкнемся, у нас произойдет существенная перестройка экономики и социальной сферы. У нас будет существенный переворот, но, чтобы его быстрее осуществить, нужны людские ресурсы, причем продвинутых и активных людей. В Европе таких много, и я уверен, что они будут тяготеть к России. Также как в XIX веке к нам был поток швейцарцев, немцев, поляков, чехов и многих других. Но это не главное. Опираться будем на собственный потенциал, но, если стоящие люди будут приезжать, почему бы и нет», — сказал Анатолий Аксаков.

По словам депутата Госдумы, в некоторых европейских странах живут миллионы этнических русских, которые могли бы помочь экономике страны. «У нас три миллиона русских немцев живет в Германии. Они достаточно продвинутые люди с определенным бэкграундом и большим потенциалом. Они тяготеют к России и почему бы не дать им возможность вернуться на свою историческую родину», — уточнил собеседник агентства.

Европейский Союз ввел уже пять пакетов санкций против России. ЕС запретил транзакции и заморозил активы четырех ключевых российских банков. Также ограничения коснулись грузоперевозок. Теперь автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии запрещено передвигаться по территории Евросоюза. Исключения составили грузовики с медицинскими и продовольственными товарами. Кроме того, к 2027 году Европа полностью откажется от российского газа. Глава ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен считает это катастрофой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам