Пьяный подросток ездил за рулем по Салехарду. Фото

25 апреля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Автомобиль за рулем которого был подросток принадлежит его родственику Фото: Анна Майорова © URA.RU Инспекторы ДПС ГИБДД Салехарда (ЯНАО) поймали пьяного подростка который ездил по городу за рулем автомобиля. Как сообщается на сайте окружного УМВД, показания алкотестера составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. «Инспекторами взвода ДПС ГИБДД Салехарда на ул. З. Космодемьянской остановили автомобиль, за рулем которого находился 17-летний подросток. При выяснении обстоятельств установлено, что автомобиль принадлежит родственнику, права управления транспортом юноша не имеет, соответствующих навыков вождения нет. Показания алкотестера у несовершеннолетнего водителя составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении. В отношении подростка был составлен административный материал за управление автомобилем без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. На данный момент решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Показания алкотестера Источник: УМВД по ЯНАО Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Инспекторы ДПС ГИБДД Салехарда (ЯНАО) поймали пьяного подростка который ездил по городу за рулем автомобиля. Как сообщается на сайте окружного УМВД, показания алкотестера составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. «Инспекторами взвода ДПС ГИБДД Салехарда на ул. З. Космодемьянской остановили автомобиль, за рулем которого находился 17-летний подросток. При выяснении обстоятельств установлено, что автомобиль принадлежит родственнику, права управления транспортом юноша не имеет, соответствующих навыков вождения нет. Показания алкотестера у несовершеннолетнего водителя составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении. В отношении подростка был составлен административный материал за управление автомобилем без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. На данный момент решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.