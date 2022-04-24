24 апреля 2022
23 апреля 2022

Пьяный подросток ездил за рулем по Салехарду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль за рулем которого был подросток принадлежит его родственику Фото:

Инспекторы ДПС ГИБДД Салехарда (ЯНАО) поймали пьяного подростка который ездил по городу за рулем автомобиля. Как сообщается на сайте окружного УМВД, показания алкотестера составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Инспекторами взвода ДПС ГИБДД Салехарда на ул. З. Космодемьянской остановили автомобиль, за рулем которого находился 17-летний подросток. При выяснении обстоятельств установлено, что автомобиль принадлежит родственнику, права управления транспортом юноша не имеет, соответствующих навыков вождения нет. Показания алкотестера у несовершеннолетнего водителя составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении.

В отношении подростка был составлен административный материал за управление автомобилем без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. На данный момент решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Показания алкотестера

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Инспекторы ДПС ГИБДД Салехарда (ЯНАО) поймали пьяного подростка который ездил по городу за рулем автомобиля. Как сообщается на сайте окружного УМВД, показания алкотестера составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. «Инспекторами взвода ДПС ГИБДД Салехарда на ул. З. Космодемьянской остановили автомобиль, за рулем которого находился 17-летний подросток. При выяснении обстоятельств установлено, что автомобиль принадлежит родственнику, права управления транспортом юноша не имеет, соответствующих навыков вождения нет. Показания алкотестера у несовершеннолетнего водителя составили 0,484 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении. В отношении подростка был составлен административный материал за управление автомобилем без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии. На данный момент решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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