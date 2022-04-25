В Кургане отказались поднимать цены на саженцы

Курганское предприятие «Сады Зауралья» отказалось поднимать цены на саженцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский плодопитомник, который находится в Карчевской роще, несмотря на резкое подорожание удобрений, отказался поднимать цены на саженцы. Предприятие выращивает сорта плодово-ягодных и декоративных культур российской и зарубежной селекции для всей России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ЗАО «Сады Зауралья».

«Спрос есть, идут отгрузки. Очень хорошо сейчас берут груши, яблони, сливы и абрикосы. Чуть хуже покупают декоративную продукцию. Цены на саженцы пока не поднимали. У нас все стабильно», — сказали на предприятии. Самые популярные сорта яблони «Чудное», «Аркад Бирюкова» и «Уралец» стоят по 370 рублей за саженец. Сорта груши «Северянка» и «Радужная» — по 390 рублей. Сорта сливы «Белоснежка» и «Гордость Урала» стоят также по 390 рублей за саженец.

На предприятии также рассказали, что в ближайшее время ожидаются новые сорта. «Сейчас еще выращивают, смотрят как приживется. Пока конкретных сроков нет, когда появится в продаже», — отметил сотрудник ЗАО «Сады Зауралья». При этом на сайте в каталоге указано, что скоро в продаже появятся десять сортов земляники. Среди них: «Дукат», «Фестивальная ромашка», «Сара», «Таго», «Зефир» и «Рубиновый кулон». Цены на новинки не указаны.

Ранее URA.RU писало о том, что председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота на открытии губернаторских чтений призвал россиян выращивать ягоды. Он заявлял, что в условиях санкций и отсутствия импортной продукции ягоды и фрукты — это тема номер один в сельском хозяйстве. Губернатор Вадим Шумков поручил директору АПК Курганской области Павлу Кощееву в ближайшее время проработать поддержку производства ягод и фруктов в Курганской области. Ягодным хозяйствам на один гектар планируют выделить от трех до пяти млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам