В Польше признали, что отказ от нефти из РФ «будет дорого стоить»

31 марта 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Отказ от российской нефти и необходимость поиска новых поставщиков будут очень дорого стоить Польше. С таким заявлением выступил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. «Это будет связано с отходом от ряда контрактов, их завершением или отказом продлевать, пересмотром. Это будет дорого стоить. Тут нечего скрывать», — сказал Наимский в эфире Польского радио. По его словам, в связи с этим решением польские нефтеперерабатывающие компании Orlen и Lotos должны будут поменять поставщиков нефти для своих НПЗ. Российскую нефть, которая сейчас составляет около 70% польского импорта, в стране планируют заменить на контракты с Saudi Aramco, поставки из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности. Соответствующее решение власти РФ приняли в ответ на западные санкции. Ограничения страны Запада начали вводить после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства.