В ЯНАО сняли курганскую машину, сделанную по аналогу из Аргентины. Видео

26 апреля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Ямальцы заинтересовались курганской машиной, сделанной по аналогу из Аргентины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Ямале заинтересовались курганской техникой для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов. Несколько лет назад курганские инженеры приметили такую в Аргентине и сделали свой вариант. Ямальские журналисты сняли видеосюжет о новой разработке и показали как работает завод, сообщает издание «Ямал-Медиа». «Наша получилась легче. Это очень важно для нефтесервисных организаций, потому что перегоны порой бывают очень большие. Ездили в Петербург на этой машине, возили ее на форум. И она проехала от Кургана до Петербурга, не получив ни одного штрафа по дорогам общего пользования. Все останавливались, спрашивали, что за машина, кто разработчик. На форуме эта машина вызвала огромный ажиотаж», — рассказал «Ямал-Медиа» директор по нефтегазовому оборудованию «Кургандормаш» Александр Городских. На финальные испытания курганской разработки планируют пригласить ямальцев. Сейчас курганский завод дорожных машин производит для Ямало-Ненецкого автономного округа 12 единиц дорожной техники. Среди них дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки. Технику планируют передать в Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Шурышкарской и Пуровской районы. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Кургандормаше разработали особую технику для нефтяников, которая заменит импортные аналоги. Задача машины — подготовка смеси и закачка ее в устье скважины. Замгендиректора предприятия Евгений Емельянов заявлял, что благодаря отсутствию зарубежных компонентов машину будет удобнее обслуживать и ремонтировать. Санкционное давление на Россию, по данным властей, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин считает, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

На Ямале заинтересовались курганской техникой для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов. Несколько лет назад курганские инженеры приметили такую в Аргентине и сделали свой вариант. Ямальские журналисты сняли видеосюжет о новой разработке и показали как работает завод, сообщает издание «Ямал-Медиа». «Наша получилась легче. Это очень важно для нефтесервисных организаций, потому что перегоны порой бывают очень большие. Ездили в Петербург на этой машине, возили ее на форум. И она проехала от Кургана до Петербурга, не получив ни одного штрафа по дорогам общего пользования. Все останавливались, спрашивали, что за машина, кто разработчик. На форуме эта машина вызвала огромный ажиотаж», — рассказал «Ямал-Медиа» директор по нефтегазовому оборудованию «Кургандормаш» Александр Городских. На финальные испытания курганской разработки планируют пригласить ямальцев. Сейчас курганский завод дорожных машин производит для Ямало-Ненецкого автономного округа 12 единиц дорожной техники. Среди них дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки. Технику планируют передать в Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Шурышкарской и Пуровской районы. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Кургандормаше разработали особую технику для нефтяников, которая заменит импортные аналоги. Задача машины — подготовка смеси и закачка ее в устье скважины. Замгендиректора предприятия Евгений Емельянов заявлял, что благодаря отсутствию зарубежных компонентов машину будет удобнее обслуживать и ремонтировать. Санкционное давление на Россию, по данным властей, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин считает, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.