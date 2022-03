Роскомнадзор заблокировал сайт It’s My City. Его владелец уехал из страны

Причиной блокировки стали фейки о спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского СМИ It's My City. Причиной блокировки стала недостоверная информация о спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил главный редактор агентства Иван Рублев. «Роскомнадзор заблокировал сайт, объяснив это распространением недостоверной информации о спецоперации в Украине. Из-за какого материала случилась блокировка, нам пока не известно», — рассказал Рублев. Роскомнадзор не уточнил, какой именно материал повлек за собой блокировку сайта. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступило. На сайте Роскомнадзора есть сообщение, что доступ к сайту It's My City ограничивается. Издатель и владелец It's My City Дмитрий Колезев уехал из России, после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Колезев также является главным редактором издания Republic, которое ранее было признано иноагентом. Доступ к нему был также ограничен Роскомнадзором. Фото: сайт роскомнадзора

