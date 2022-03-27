27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Роскомнадзор заблокировал сайт It’s My City. Его владелец уехал из страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, украина, мариуполь, армия россии, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
Причиной блокировки стали фейки о спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского СМИ It’s My City. Причиной блокировки стала недостоверная информация о спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил главный редактор агентства Иван Рублев.

«Роскомнадзор заблокировал сайт, объяснив это распространением недостоверной информации о спецоперации в Украине. Из-за какого материала случилась блокировка, нам пока не известно», — рассказал Рублев.

Роскомнадзор не уточнил, какой именно материал повлек за собой блокировку сайта. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступило. На сайте Роскомнадзора есть сообщение, что доступ к сайту It’s My City ограничивается.

Издатель и владелец It’s My City Дмитрий Колезев уехал из России, после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Колезев также является главным редактором издания Republic, которое ранее было признано иноагентом. Доступ к нему был также ограничен Роскомнадзором.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского СМИ It’s My City. Причиной блокировки стала недостоверная информация о спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил главный редактор агентства Иван Рублев. «Роскомнадзор заблокировал сайт, объяснив это распространением недостоверной информации о спецоперации в Украине. Из-за какого материала случилась блокировка, нам пока не известно», — рассказал Рублев. Роскомнадзор не уточнил, какой именно материал повлек за собой блокировку сайта. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступило. На сайте Роскомнадзора есть сообщение, что доступ к сайту It’s My City ограничивается. Издатель и владелец It’s My City Дмитрий Колезев уехал из России, после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Колезев также является главным редактором издания Republic, которое ранее было признано иноагентом. Доступ к нему был также ограничен Роскомнадзором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...