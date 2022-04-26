В Тюмени пермского активиста избили во время рейда на казино

26 апреля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

На активиста напали во время повторного рейда на подпольное казино Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время повторного рейда на подпольное казино в Тюмени избили начальника Организации экономической безопасности и гражданского контроля Дмитрия Печенкина, который давно ведет борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Об этом сообщил его коллега Артем Горбачев. «Напали прямо с ходу, начали его запинывать прямо в углу, на входе в тамбуре. Я забегаю, смотрю, они его пинают. Я спрашиваю: „Что вы творите?“ Сотрудники полиции зашли, а он прям лежал. Я говорю, смотрите, что они творят. Успели сбежать только два администратора. Я думаю (пинали — прим. URA.RU), сотрудники охраны, а помогали им те, кто играл за компьютером. Он [Печенкин] чувствует себя нормально», — сообщил Горбачев «72.RU». Он также добавил, что они не вызывали скорую помощь, а продолжили находиться в клубе, где ожидают следственно-оперативную группу. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что пермские активисты провели рейд против подпольных казино в Тюмени. После их визита игровые клубы значительно усилили меры безопасности, а Горбачев заявил, что в его автомобиль подбросили гильзу от винтовки. По его мнению это является «черной меткой» от владельцев казино. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Во время повторного рейда на подпольное казино в Тюмени избили начальника Организации экономической безопасности и гражданского контроля Дмитрия Печенкина, который давно ведет борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Об этом сообщил его коллега Артем Горбачев. «Напали прямо с ходу, начали его запинывать прямо в углу, на входе в тамбуре. Я забегаю, смотрю, они его пинают. Я спрашиваю: „Что вы творите?“ Сотрудники полиции зашли, а он прям лежал. Я говорю, смотрите, что они творят. Успели сбежать только два администратора. Я думаю (пинали — прим. URA.RU), сотрудники охраны, а помогали им те, кто играл за компьютером. Он [Печенкин] чувствует себя нормально», — сообщил Горбачев «72.RU». Он также добавил, что они не вызывали скорую помощь, а продолжили находиться в клубе, где ожидают следственно-оперативную группу. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что пермские активисты провели рейд против подпольных казино в Тюмени. После их визита игровые клубы значительно усилили меры безопасности, а Горбачев заявил, что в его автомобиль подбросили гильзу от винтовки. По его мнению это является «черной меткой» от владельцев казино.