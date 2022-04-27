В Кургане на маршруте №391 вместо билетов пассажирам показывают QR-код на терминале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на маршруте №391 пассажирам перестали выдавать билеты на руки. После оплаты проезда кондуктор показывает на терминале QR-код. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Оплатил проезд банковской картой. Кондуктор вместо того, чтобы дать билет, стала показывать экран терминала, где был QR-код и указано, что проезд оплачен. Наверное, у перевозчика закончилась чековая лента или так экономят. Кондуктор сказала, что если на линии будет контроль билетов, то она просто покажет данные из терминала. Только непонятно как они разберут, где чей билет», — поделился очевидец. На этом маршруте ранее уже экономили на чековой ленте. Пассажирам, которые оплачивали сразу же несколько билетов, проезд пробивали в одном чеке.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию на маршруте №391. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что на курганских маршрутах №311 и №301 пассажиров пугали штрафами. В салонах автобусов звучали голосовые объявления с требованием соблюдать масочный режим. Многих пассажиров, особенно пенсионного возраста, это настораживало.

Курганским пассажирам на маршруте №391 вместо билетов показывают QR-код на терминале Фото очевидца