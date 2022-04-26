26 апреля 2022

Для жителей ЯНАО стало доступным популярное развлечение

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Игры «Мозгобойни» проходят в барах Ноябрьска и Губкинского Фото:

В городах ЯНАО свою работу начала командная игровая франшиза «Мозгобойня». Как сообщили URA.RU организаторы игры, на данный момент принять участие в ней могут жители Ноябрьска и Губкинского.

«В этом году франшиза „Мозгобойня“ появилась в Ноябрьске. Сама „Мозгобойня“ — это хорошее времяпрепровождение. Люди после работы могут прийти и отдохнуть с пользой, отвечая на различные каверзные и некаверзные вопросы», — сообщил организатор.

Участие в играх уже приняло около 100 команд, в которые входит от четырех до десяти человек. Мероприятия проходят в барах Ноябрьска и в Губкинском. Помимо этого, в январе 2022 года организаторы ввели в ЯНАО рейтинг лучших команд, которые примут участие в финале сезона «Лиге Чемпионов».

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В городах ЯНАО свою работу начала командная игровая франшиза «Мозгобойня». Как сообщили URA.RU организаторы игры, на данный момент принять участие в ней могут жители Ноябрьска и Губкинского. «В этом году франшиза „Мозгобойня“ появилась в Ноябрьске. Сама „Мозгобойня“ — это хорошее времяпрепровождение. Люди после работы могут прийти и отдохнуть с пользой, отвечая на различные каверзные и некаверзные вопросы», — сообщил организатор. Участие в играх уже приняло около 100 команд, в которые входит от четырех до десяти человек. Мероприятия проходят в барах Ноябрьска и в Губкинском. Помимо этого, в январе 2022 года организаторы ввели в ЯНАО рейтинг лучших команд, которые примут участие в финале сезона «Лиге Чемпионов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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