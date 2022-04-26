Для жителей ЯНАО стало доступным популярное развлечение

Игры «Мозгобойни» проходят в барах Ноябрьска и Губкинского Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В городах ЯНАО свою работу начала командная игровая франшиза «Мозгобойня». Как сообщили URA.RU организаторы игры, на данный момент принять участие в ней могут жители Ноябрьска и Губкинского.

«В этом году франшиза „Мозгобойня“ появилась в Ноябрьске. Сама „Мозгобойня“ — это хорошее времяпрепровождение. Люди после работы могут прийти и отдохнуть с пользой, отвечая на различные каверзные и некаверзные вопросы», — сообщил организатор.

Участие в играх уже приняло около 100 команд, в которые входит от четырех до десяти человек. Мероприятия проходят в барах Ноябрьска и в Губкинском. Помимо этого, в январе 2022 года организаторы ввели в ЯНАО рейтинг лучших команд, которые примут участие в финале сезона «Лиге Чемпионов».