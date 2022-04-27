В Германии нашли способ быстро отказаться от российской нефти

27 апреля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Германия планирует получать арабскую нефть через трубопровод «Дружба» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия хочет использовать польский участок трубопровода «Дружба», чтобы снизить зависимость от поставок нефти из России. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. «Решение теперь, по-видимому, состоит в том, чтобы продолжить поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK по трубопроводу „Дружба“. Но труба больше не должна заполняться Россией. План, по-видимому, состоит в том, чтобы закрыть трубопровод на восточной границе Польши для российской нефти. Вместо этого в Гданьск направляются супертанкеры с сырой нефтью из стран Ближнего Востока. Там нефтепорт соединен отводом с нефтепроводом „Дружба“», — пишет Die Welt. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлены на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Германия хочет использовать польский участок трубопровода «Дружба», чтобы снизить зависимость от поставок нефти из России. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. «Решение теперь, по-видимому, состоит в том, чтобы продолжить поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK по трубопроводу „Дружба“. Но труба больше не должна заполняться Россией. План, по-видимому, состоит в том, чтобы закрыть трубопровод на восточной границе Польши для российской нефти. Вместо этого в Гданьск направляются супертанкеры с сырой нефтью из стран Ближнего Востока. Там нефтепорт соединен отводом с нефтепроводом „Дружба“», — пишет Die Welt. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлены на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.