Сенатор от ЯНАО рассказала, что думает про санкции Британии

27 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Елена Зленко считает, что санкции никак не скажутся на ее жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, которые были введены Великобританией против сенатора от ЯНАО Елены Зленко, никак не отразятся на ее работе и жизни. Об этом политик рассказала URA.RU. «В моей жизни ничего глобального и важного не меняется. Мы относимся к этому спокойно и все. Я как жила в России, так и буду жить в России. Мы все коллеги, сенаторы, под санкциями. Мы все абсолютно отдаем себе отчет в том, что мы делаем, занимаем госпозицию, а если не мы, то кто будет это делать? Поэтому мы поддерживаем президента в принимаемых им решениях», — сказала Зленко. Великобритания внесла в санкционный список сразу всех сенаторов от ХМАО, ЯНАО и Тюмени за поддержку ДНР и ЛНР. Людям попавшим в этот список запрещается въезд в страну и замораживаются все их активы, если таковые имелись на территории этого государства. Также санкции на ямальских сенаторов наложил и Евросоюз. На их введение, политики отреагировали также спокойно, как и на санкции Великобритании. Санкционное давление на Россию, которое не прекращалось с 2000-х годов, усилилось после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По мнению главы России такие меры преследуют одну цель — отмена России, ее культуры, запрет на правду об истории и роли России в мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Санкции, которые были введены Великобританией против сенатора от ЯНАО Елены Зленко, никак не отразятся на ее работе и жизни. Об этом политик рассказала URA.RU. «В моей жизни ничего глобального и важного не меняется. Мы относимся к этому спокойно и все. Я как жила в России, так и буду жить в России. Мы все коллеги, сенаторы, под санкциями. Мы все абсолютно отдаем себе отчет в том, что мы делаем, занимаем госпозицию, а если не мы, то кто будет это делать? Поэтому мы поддерживаем президента в принимаемых им решениях», — сказала Зленко. Великобритания внесла в санкционный список сразу всех сенаторов от ХМАО, ЯНАО и Тюмени за поддержку ДНР и ЛНР. Людям попавшим в этот список запрещается въезд в страну и замораживаются все их активы, если таковые имелись на территории этого государства. Также санкции на ямальских сенаторов наложил и Евросоюз. На их введение, политики отреагировали также спокойно, как и на санкции Великобритании. Санкционное давление на Россию, которое не прекращалось с 2000-х годов, усилилось после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По мнению главы России такие меры преследуют одну цель — отмена России, ее культуры, запрет на правду об истории и роли России в мировых событиях.