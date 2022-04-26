Коммунисты пожаловались прокурору на мэрию Тюмени

Коммунистам не разрешили провести шествие в честь 1 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские обкомы Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) и КПРФ обратились к прокурору области Владиславу Московских привлечь к ответственности администрацию Тюмени. Обращение коммунистов опубликовано на странице РКРП в соцсети «ВКонтакте». Поводом для жалобы стало несогласование шествия 1 мая.

«Просим принять меры прокурорского реагирования по факту незаконного воспрепятствования коммунистам Тюмени в проведении публичных мероприятий 1 мая к администрации Тюмени. И на основании ст. 149 УК РФ привлечь к уголовной ответственности [директора комитета по межнациональным отношениям мэрии] Осоткина П.Ю. в связи с воспрепятствованием в проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования», — говорится в обращении.

В распоряжении URA.RU имеется ответ администрации на уведомление о митинге. В нем власти ссылаются на ограничения, которые действуют в регионе в связи с пандемией коронавируса. «Проведение заявленных вами публичных мероприятий в формах демонстрации по ул. Республики с количеством участников 1000 человек и митинга на Центральной площади с количеством участников 2000 человек в условиях складывающейся обстановки представляет угрозу для участников мероприятия и окружающих», — отметили власти.

Взамен коммунистам было предложено 1 мая возложить цветы у памятника Владимира Ленина, «с минимально возможным количеством участников без использования формата публичных мероприятий». Но представителей КПРФ и РКРП такой вариант не устроил — в обращении к прокурору они аргументируют позицию тем, что 18 марта в Тюмени, не смотря на противоковидные меры, был проведен десятитысячный митинг в честь воссоединения Крыма с Россией.

Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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