У курганского студента, готовившего теракт, нашли фото Гитлера

Студент одного из курганских техникумов, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, поклонялся Адольфу Гитлеру и арабским террористам. Их изображения были аккуратно вырезаны и вклеены в специальную тетрадь студента. Соответствующее фото предоставлены URA.RU пресс-службой УФСБ России по Курганской области.
У студента дома силовики обнаружили тетрадь в клетку, в которой были изображения Гитлера и нацистских офицеров. Кроме того, там были изображения террористов, участвовавших в боевых действиях в Чечне. Среди них отдельно отмечен Хаттаб.
«Знакомьтесь — Самер Салех Ас-Сувейлем, он же Черный Араб, он же известный террорист Хаттаб, один из самых жестоких и влиятельных полевых командиров. Это он в 1996 году организовал нападение на бронеколонну, когда отряд чеченских бандитов расстрелял сотни российских солдат», — подписано фото в тетради.
Ранее URA.RU сообщало, что студент одного из курганских техникумов, задержанный в марте сотрудниками ФСБ, подозревается в подготовке к совершению теракта. В квартире студента изъяли семь самодельных взрывных устройств, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. На студента обратили внимание его однокурсники, когда он пришел на урок с ножом. До этого он также попадал в списки подозрительных студентов. Например, молодой человек размещал у себя на страничке фотографии серийных убийц, но куратор это заметил и попросил удалить картинки.
У студента дома нашли оружие и взрывчатые вещества
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области
В дневнике студента нашли фото Адольфа Гитлера (внизу с детьми) и немецких офицеров
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области
Также в дневнике студента были фотографии чеченских террористов
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области
Студент одного из курганских техникумов, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, поклонялся Адольфу Гитлеру и арабским террористам. Их изображения были аккуратно вырезаны и вклеены в специальную тетрадь студента. Соответствующее фото предоставлены URA.RU пресс-службой УФСБ России по Курганской области. У студента дома силовики обнаружили тетрадь в клетку, в которой были изображения Гитлера и нацистских офицеров. Кроме того, там были изображения террористов, участвовавших в боевых действиях в Чечне. Среди них отдельно отмечен Хаттаб. «Знакомьтесь — Самер Салех Ас-Сувейлем, он же Черный Араб, он же известный террорист Хаттаб, один из самых жестоких и влиятельных полевых командиров. Это он в 1996 году организовал нападение на бронеколонну, когда отряд чеченских бандитов расстрелял сотни российских солдат», — подписано фото в тетради. Ранее URA.RU сообщало, что студент одного из курганских техникумов, задержанный в марте сотрудниками ФСБ, подозревается в подготовке к совершению теракта. В квартире студента изъяли семь самодельных взрывных устройств, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. На студента обратили внимание его однокурсники, когда он пришел на урок с ножом. До этого он также попадал в списки подозрительных студентов. Например, молодой человек размещал у себя на страничке фотографии серийных убийц, но куратор это заметил и попросил удалить картинки.