У курганского студента, готовившего теракт, нашли фото Гитлера

ФСБ возбудила в отношении студента уголовное дело, его подозревают в подготовке к теракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студент одного из курганских техникумов, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, поклонялся Адольфу Гитлеру и арабским террористам. Их изображения были аккуратно вырезаны и вклеены в специальную тетрадь студента. Соответствующее фото предоставлены URA.RU пресс-службой УФСБ России по Курганской области.

У студента дома силовики обнаружили тетрадь в клетку, в которой были изображения Гитлера и нацистских офицеров. Кроме того, там были изображения террористов, участвовавших в боевых действиях в Чечне. Среди них отдельно отмечен Хаттаб.

«Знакомьтесь — Самер Салех Ас-Сувейлем, он же Черный Араб, он же известный террорист Хаттаб, один из самых жестоких и влиятельных полевых командиров. Это он в 1996 году организовал нападение на бронеколонну, когда отряд чеченских бандитов расстрелял сотни российских солдат», — подписано фото в тетради.

Ранее URA.RU сообщало, что студент одного из курганских техникумов, задержанный в марте сотрудниками ФСБ, подозревается в подготовке к совершению теракта. В квартире студента изъяли семь самодельных взрывных устройств, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. На студента обратили внимание его однокурсники, когда он пришел на урок с ножом. До этого он также попадал в списки подозрительных студентов. Например, молодой человек размещал у себя на страничке фотографии серийных убийц, но куратор это заметил и попросил удалить картинки.

У студента дома нашли оружие и взрывчатые вещества Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

В дневнике студента нашли фото Адольфа Гитлера (внизу с детьми) и немецких офицеров Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

Также в дневнике студента были фотографии чеченских террористов Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

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