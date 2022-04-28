Utair пополнит парк лайнерами советского производства

28 апреля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

В авиакомпании планируют использовать снятые с консервации Як-40 и Як-42 Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания Utair заключила лизинговый договор на два самолета семейства «Як», которые планируют восстановить после консервации. В компании так же думали над покупкой более новых «Суперджетов», но отказались от идеи из-за нехватки самолетов и запчастей на рынке, telegram-канал Baza. «Летом 2021-го в Utair прекратили эксплуатацию самолетов, разработанных ОКБ им. Яковлева в 60—70-х, и больше летать на них не планировали. Однако нынешняя ситуация в авиаотрасли заставила вернуться к советским разработкам», — делится информацией Baza. В планах авиакомпании приобрести и восстановить порядка 20 бортов. В первую очередь перевозчика интересуют самолеты Як-40 и Як-42 модификации «Д». Их отличительная черта — увеличенная дальность полетов. Планируемые к покупке лайнеры будут восстановлены после консервации: в них поставят новые запчасти там, где это необходимо. Оперативно получить комментарий компании не удалось. В пресс-службу был направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что Utair открыла новый международный рейс в Ташкент с вылетом из Тюмени и Сургута. При этом открытый зимой рейс между Тюменью и Красноселькупом авиакомпания совершает на другом типе самолетов советского производства — Ан-24. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Авиакомпания Utair заключила лизинговый договор на два самолета семейства «Як», которые планируют восстановить после консервации. В компании так же думали над покупкой более новых «Суперджетов», но отказались от идеи из-за нехватки самолетов и запчастей на рынке, telegram-канал Baza. «Летом 2021-го в Utair прекратили эксплуатацию самолетов, разработанных ОКБ им. Яковлева в 60—70-х, и больше летать на них не планировали. Однако нынешняя ситуация в авиаотрасли заставила вернуться к советским разработкам», — делится информацией Baza. В планах авиакомпании приобрести и восстановить порядка 20 бортов. В первую очередь перевозчика интересуют самолеты Як-40 и Як-42 модификации «Д». Их отличительная черта — увеличенная дальность полетов. Планируемые к покупке лайнеры будут восстановлены после консервации: в них поставят новые запчасти там, где это необходимо. Оперативно получить комментарий компании не удалось. В пресс-службу был направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что Utair открыла новый международный рейс в Ташкент с вылетом из Тюмени и Сургута. При этом открытый зимой рейс между Тюменью и Красноселькупом авиакомпания совершает на другом типе самолетов советского производства — Ан-24.