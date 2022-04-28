Больному раком курганцу предложили лечь в коридоре больницы

Больному раком шадринцу дважды отказали в госпитализации, а затем предложили лечь в коридоре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокату из Шадринска, у которого в начале апреля выявили рак, отказали в госпитализации в Шадринской ЦРБ, а позже в Курганском областном онкодиспансере предложили полежать в коридоре. Об этом URA.RU рассказала супруга пациента.

«В начале апреля у мужа после рентгена и обследования КТ обнаружили опухоль легкого. В Шадринскую ЦРБ его не приняли. В Курганском онкодиспансере тоже отказали с формулировкой „показаний к госпитализации нет“. Мы вернулись в Шадринск, ему с каждым днем становилось хуже и хуже. Гемоглобин упал до 88, выявилась опухоль на бедре и надпочечниках (возможно, в легком и у надпочечников — это метастазы). 27 апреля мы вновь поехали в Курган. На консилиуме врачи приняли решение о госпитализации, но заявили, что мест нет. Предложили лечь в коридоре больницы или обращаться на следующий день. Муж отказался лежать в коридоре. Я не думала, что так все так плохо в нашей медицине. Но когда это коснулось нашей семьи, поняла, как страшно. Никому больной не нужен, только когда ситуация стала критической, зашевелились», — рассказала URA.RU супруга шадринца.

По словам собеседницы, в Курганском областном онкодиспансере обещали госпитализировать супруга 28 апреля. При этом около месяца необходимо ждать результаты анализа из Челябинска. Собеседница отметила, что несмотря на плохое состояние, мужу приходилось сидеть в очередях даже при наличии талона на конкретное время.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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