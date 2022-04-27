В поселке Октябрьский горит лес (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горит лес в поселке Октябрьский Фото: читатели URA.RU

В поселке Октябрьский (Ишимский район) Тюменской области горит лес. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«В поселке Октябрьский горит лес возле домов. Масштаб пожара огромный, все вышли, смотрят. В соседней деревне Борисовка начали эвакуировать людей», — рассказал очевидец URA.RU.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. «Пожарные пустили встречный пал, чтобы огонь не перешел на жилые дома», — уточняет очевидец.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Горит лес в поселке Октябрьский Фото: читатели URA.RU