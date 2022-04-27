27 апреля 2022

Под Ишимом горит лес. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В поселке Октябрьский горит лес (фото из архива) Фото:
Горит лес в поселке Октябрьский
Фото:

В поселке Октябрьский (Ишимский район) Тюменской области горит лес. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«В поселке Октябрьский горит лес возле домов. Масштаб пожара огромный, все вышли, смотрят. В соседней деревне Борисовка начали эвакуировать людей», — рассказал очевидец URA.RU.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. «Пожарные пустили встречный пал, чтобы огонь не перешел на жилые дома», — уточняет очевидец.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Горит лес в поселке Октябрьский
Фото:

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В поселке Октябрьский (Ишимский район) Тюменской области горит лес. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «В поселке Октябрьский горит лес возле домов. Масштаб пожара огромный, все вышли, смотрят. В соседней деревне Борисовка начали эвакуировать людей», — рассказал очевидец URA.RU. Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. «Пожарные пустили встречный пал, чтобы огонь не перешел на жилые дома», — уточняет очевидец. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Комментарий ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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