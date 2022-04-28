Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил о своей поездке в Израиль в медицинских целях. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации», — написал Алексей Кудрин. Также он уточнил, что все выступления в Госдуме РФ в мае пройдут по плану.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил о своей поездке в Израиль в медицинских целях. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации», — написал Алексей Кудрин. Также он уточнил, что все выступления в Госдуме РФ в мае пройдут по плану. Ранее сообщалось, что экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс покинул Россию, передает телеканал 360. После этого глава государства Владимир Путин лишил Чубайса своего поста. Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face) (признан в РФ иностранным агентом), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу.