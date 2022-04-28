«Коммерсант»: Путин одобрил расширение ВТБ ради экономии

29 апреля 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Центробанк поддержали идею объединения ВТБ с «Открытием» и РНКБ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU ВТБ, являющийся вторым банком в России по сумме активов, может присоединить к себе попавшие под санкции «Открытие» и РНКБ. Эту идею одобрил президент России Владимир Путин. Глава ВТБ Андрей Костин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину объединить в общую группу с банком попавшие под санкции «Открытие» и РНКБ, сообщает « Коммерсант ». По словам одного из источников газеты, эту идею одобрил Владимир Путин, заявив, что это поможет банкам заметно сэкономить на отделениях. Также собеседники газеты сообщили, что идею поддержали в Центробанке РФ. Однако в Банке России, Минфине и самих ВТБ, «Открытии» и РНКБ отказались от комментариев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. В начале апреля США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Вашингтон также запретил своим гражданам сотрудничество с этими организациями. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Регулятор в марте повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом и привело к повышению ипотечных ставок. Однако, как полагают банковские аналитики, уже в конце апреля ключевая ставка может снизиться до 15 процентных пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

ВТБ, являющийся вторым банком в России по сумме активов, может присоединить к себе попавшие под санкции «Открытие» и РНКБ. Эту идею одобрил президент России Владимир Путин. Глава ВТБ Андрей Костин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину объединить в общую группу с банком попавшие под санкции «Открытие» и РНКБ, сообщает «Коммерсант». По словам одного из источников газеты, эту идею одобрил Владимир Путин, заявив, что это поможет банкам заметно сэкономить на отделениях. Также собеседники газеты сообщили, что идею поддержали в Центробанке РФ. Однако в Банке России, Минфине и самих ВТБ, «Открытии» и РНКБ отказались от комментариев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. В начале апреля США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Вашингтон также запретил своим гражданам сотрудничество с этими организациями. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Регулятор в марте повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом и привело к повышению ипотечных ставок. Однако, как полагают банковские аналитики, уже в конце апреля ключевая ставка может снизиться до 15 процентных пунктов.