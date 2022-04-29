Польша передала Украине советские танки

29 апреля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Польша передала Украине Т-72 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша передала Украине более 200 советских танков и десятки БМП. Об этом сообщило «Польское радио». «Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», — сообщило «Польское радио». Также Польшу поставила реактивные установки «Град» и самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В связи с этим страны Запада поставляют Украине оружие. Ранее Германия одобрила отправку Украине тяжелого вооружения, пишет RT. В Кремле считают, что поставка оружия Украине угрожает безопасности континента. США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Польша передала Украине более 200 советских танков и десятки БМП. Об этом сообщило «Польское радио». «Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», — сообщило «Польское радио». Также Польшу поставила реактивные установки «Град» и самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В связи с этим страны Запада поставляют Украине оружие. Ранее Германия одобрила отправку Украине тяжелого вооружения, пишет RT. В Кремле считают, что поставка оружия Украине угрожает безопасности континента. США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.