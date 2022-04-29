«Краснодарский парень» предлагает жителям Ноябрьска более 10 разных видов бургеров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) открылась бургерная лавка «Краснодарский парень» на улице Изыскателей 34. Ресторан быстрого питания предлагает жителям города более 10 разных видов бургеров. Как рассказал URA.RU директор бургерной Дмитрий Потемкин, новое заведение понравится горожанам.

«Мы уверенны, что „Краснодарский парень“ понравится жителям города и станет одним из любимых ресторанов для них. Любой из бургеров можно заказать прямо в заведении на вынос или оформить доставку на дом, на данный момент посадочных мест нет», — рассказал Дмитрий Потемкин. Предприниматель инвестировал в проект около шести миллионов рублей, а также получил окружную поддержку в полмиллиона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске готовится к открытию бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания работает по франшизе. Ранее глава Ноябрьска Алексей Романов сообщал, что в 2022 году в городе должны построить ресторан быстрого питания сети McDonalds. Однако компания ушла из России.