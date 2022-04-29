СМИ: евро попал в «ловушку» из-за санкций против России

30 апреля 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

В Италии заявили о «ловушке» для евро из-за санкций против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евро может значительно пострадать из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. С таким мнением выступил Андреа Мураторе в статье, опубликованной на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale. «Евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте», — полагает автор. Мураторе пишет, что США используют позицию ЕС, который поддерживает санкции против России и берет на себя финансовые риски. В Европе высокая инфляция наложилась на экономический застой в тот период, когда Европейский центральный банк столкнулся с трудностями, поскольку «мяч в этой игре» оказался у Федеральной резервной системы США. По словам обозревателя, за последние полтора месяца рубль подорожал по отношению к евро на 46,76%, свои позиции укрепил и доллар. В то же время «евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь ЕС». В понедельник курс евро рекордно обвалился до 77 рублей, это произошло впервые с июня 2020 года. А уже 28 апреля курс евро упал ниже 75 рублей и составил 74,35 рубля впервые за два года. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что после майских праздников, курс доллара может составить 80-82 рублей. В то же время ряд экспертов предсказывали скоры крах американской валюты. Так, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Евро может значительно пострадать из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. С таким мнением выступил Андреа Мураторе в статье, опубликованной на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale. «Евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте», — полагает автор. Мураторе пишет, что США используют позицию ЕС, который поддерживает санкции против России и берет на себя финансовые риски. В Европе высокая инфляция наложилась на экономический застой в тот период, когда Европейский центральный банк столкнулся с трудностями, поскольку «мяч в этой игре» оказался у Федеральной резервной системы США. По словам обозревателя, за последние полтора месяца рубль подорожал по отношению к евро на 46,76%, свои позиции укрепил и доллар. В то же время «евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь ЕС». В понедельник курс евро рекордно обвалился до 77 рублей, это произошло впервые с июня 2020 года. А уже 28 апреля курс евро упал ниже 75 рублей и составил 74,35 рубля впервые за два года. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что после майских праздников, курс доллара может составить 80-82 рублей. В то же время ряд экспертов предсказывали скоры крах американской валюты. Так, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара.