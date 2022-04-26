Аналитик спрогнозировал курс доллара после майских праздников

27 апреля 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Курс доллара может укрепиться до 80-82 рублей в начале мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После майских праздников курс может ослабеть до 80-82 рублей за доллар. Все будет зависеть от решения Банка России по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля. Такой прогноз дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. «Базовый прогноз предполагает, что после майских праздников курс рубля к доллару может отступить в направлении 80-82», — передает слова Бахтина агентство «Прайм». Как отметил инвестстратег, «излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления». Он напомнил, что курсы валют определяются совокупностью условий, среди которых геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске. Так, улучшение ситуации на Украине повлечет за собой смягчение новых валютных ограничений, за чем последует ослабление рубля. В то же время если Центробанк уменьшит ставку до 15 процентов, а Федрезерв повысит ее на половину процентного пункта в начале мае, то рубль также ослабнет по отношению к доллару. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Однако курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года. Позднее ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара. В рамках новой системы стоимость рубля предлагается обеспечить золотом и группой товаров, являющимися валютными ценностями. Кроме того, его поставят в соответствие с реальной покупательской способностью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

После майских праздников курс может ослабеть до 80-82 рублей за доллар. Все будет зависеть от решения Банка России по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля. Такой прогноз дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. «Базовый прогноз предполагает, что после майских праздников курс рубля к доллару может отступить в направлении 80-82», — передает слова Бахтина агентство «Прайм». Как отметил инвестстратег, «излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления». Он напомнил, что курсы валют определяются совокупностью условий, среди которых геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске. Так, улучшение ситуации на Украине повлечет за собой смягчение новых валютных ограничений, за чем последует ослабление рубля. В то же время если Центробанк уменьшит ставку до 15 процентов, а Федрезерв повысит ее на половину процентного пункта в начале мае, то рубль также ослабнет по отношению к доллару. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Однако курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года. Позднее ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара. В рамках новой системы стоимость рубля предлагается обеспечить золотом и группой товаров, являющимися валютными ценностями. Кроме того, его поставят в соответствие с реальной покупательской способностью.