Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые за два года

28 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Курс евро рекордно упал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курс евро упал ниже 75 рублей и составил 74,35 рубля впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро достиг 74,35 рубля, сообщается на сайте Мосбирже. Доллар составляет 72,47 рубля. Ранее евро достигал такой планки только в марте 2020 года. В понедельник курс евро рекордно обвалился до 77 рублей, это произошло впервые с июня 2020 года. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что после майских праздников, курс доллара может составить 80-82 рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Курс евро упал ниже 75 рублей и составил 74,35 рубля впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро достиг 74,35 рубля, сообщается на сайте Мосбирже. Доллар составляет 72,47 рубля. Ранее евро достигал такой планки только в марте 2020 года. В понедельник курс евро рекордно обвалился до 77 рублей, это произошло впервые с июня 2020 года. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что после майских праздников, курс доллара может составить 80-82 рублей.