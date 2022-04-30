Немцы взбунтовались на выступлении главы МИД из-за помощи Украине

01 мая 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

В Германии попытались сорвать выступление главы МИД из-за Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за ее позиции по Украине. Об этом пишет издание Zeit со ссылкой на полицию. «Около 150 человек пытались сорвать мероприятие воплями сирен и криками типа „поджигатель войны“ и „лжец“ <…> Аренсбурге Баербок выступала в защиту поставок тяжелого вооружения в Украину», — говорится в материале. Уже утром другое мероприятие с участием немецкого министра было отменено по соображениям безопасности. 28 апреля депутаты Бундестага одобрили отправку на Украину тяжелого оружия. Теперь Германии необходимо поставить Киеву более эффективное, «в том числе тяжелое, вооружение». При этом парламентарии поддержали будущее соглашение между РФ и Украиной. Ранее против поставок оружия на Украину выступили и граждане США. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить президента Джо Байдена от должности ввиду недееспособности. Такая реакция стала ответом на обращение лидера к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала российской спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за ее позиции по Украине. Об этом пишет издание Zeit со ссылкой на полицию. «Около 150 человек пытались сорвать мероприятие воплями сирен и криками типа „поджигатель войны“ и „лжец“ <…> Аренсбурге Баербок выступала в защиту поставок тяжелого вооружения в Украину», — говорится в материале. Уже утром другое мероприятие с участием немецкого министра было отменено по соображениям безопасности. 28 апреля депутаты Бундестага одобрили отправку на Украину тяжелого оружия. Теперь Германии необходимо поставить Киеву более эффективное, «в том числе тяжелое, вооружение». При этом парламентарии поддержали будущее соглашение между РФ и Украиной. Ранее против поставок оружия на Украину выступили и граждане США. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить президента Джо Байдена от должности ввиду недееспособности. Такая реакция стала ответом на обращение лидера к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала российской спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.