Посол Мельник упрекнул канцлера ФРГ за «вялую» помощь Украине

01 мая 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц действует так же, как и Ангела Меркель, считает Андрей Мельник Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц занимает слишком «вялую» позицию в оказании помощи Украине. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. «Власти Германии ведут вялую политику по отношению к Украине. Это показывает инерцию немецкой политики. Олаф Шольц, вероятно, делает так же, как Ангела Меркель: подождите и посмотрите, посмотрите, а потом решите или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости. Многие немцы хотели бы энергичного канцлера. Политика твердой руки — это история», — передает слова Мельника агентство Bild. Ранее СМИ сообщали, что немецкие политики недовольны риторикой Мельника. Украинского посла обвинили в «невыносимых» требованиях к Шольцу и правительству Германии. Страны Европы увеличили военную и финансовую помощь Украине после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. На фоне начала спецоперации Германия начала поставлять Украине списанную военную технику, пишет агентство Nation News. При этом часть немецких политиков выступила против снабжения Украины оружием, сообщает «Федеральной агентство новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц занимает слишком «вялую» позицию в оказании помощи Украине. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. «Власти Германии ведут вялую политику по отношению к Украине. Это показывает инерцию немецкой политики. Олаф Шольц, вероятно, делает так же, как Ангела Меркель: подождите и посмотрите, посмотрите, а потом решите или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости. Многие немцы хотели бы энергичного канцлера. Политика твердой руки — это история», — передает слова Мельника агентство Bild. Ранее СМИ сообщали, что немецкие политики недовольны риторикой Мельника. Украинского посла обвинили в «невыносимых» требованиях к Шольцу и правительству Германии. Страны Европы увеличили военную и финансовую помощь Украине после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. На фоне начала спецоперации Германия начала поставлять Украине списанную военную технику, пишет агентство Nation News. При этом часть немецких политиков выступила против снабжения Украины оружием, сообщает «Федеральной агентство новостей».