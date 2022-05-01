Соловьев назвал главную задачу русских людей

02 мая 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Задача русских людей бороться в мире с нацизмом и уничтожать его, сказал Владимир Соловьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задача русских людей бороться с нацизмом во всем мире и уничтожать его. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу, запись доступна на YouTube. «Мы, конечно, победим! Потому, что мы русские люди! Мы должны побеждать! Это наша задача. Наша задача в этом мире — бороться с нацизмом и уничтожать его! Мы пришли в этот мир, чтобы служить делу правды. И неважно, что нам говорит оставшийся мир. Неважно, с какими проблемами и трудностями нам столкнуться приходится на нашем пути. Мы — тот народ, который каждый раз останавливает мировое зло! Как бы о нас не говорили, как бы на нас не клеветали. Кто бы ни вставал против нас! Никакой роли нет», — произнес патриотическую речь журналист. Он заявил о неизбежности победы России в спецоперации на Украине и в противостоянии с Западом. «Мы все равно пробьемся. Мы все равно порвем! Мы все равно, хоть зубами! Но мы сможем. Потому что мы русские люди», добавил Соловьев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Сообщалось, что 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские. А 30 апреля с «Азовстали» вышли 25 человек. В Минобороны сообщили, что 1 мая «Азовсталь» покинули 80 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Задача русских людей бороться с нацизмом во всем мире и уничтожать его. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу, запись доступна на YouTube. «Мы, конечно, победим! Потому, что мы русские люди! Мы должны побеждать! Это наша задача. Наша задача в этом мире — бороться с нацизмом и уничтожать его! Мы пришли в этот мир, чтобы служить делу правды. И неважно, что нам говорит оставшийся мир. Неважно, с какими проблемами и трудностями нам столкнуться приходится на нашем пути. Мы — тот народ, который каждый раз останавливает мировое зло! Как бы о нас не говорили, как бы на нас не клеветали. Кто бы ни вставал против нас! Никакой роли нет», — произнес патриотическую речь журналист. Он заявил о неизбежности победы России в спецоперации на Украине и в противостоянии с Западом. «Мы все равно пробьемся. Мы все равно порвем! Мы все равно, хоть зубами! Но мы сможем. Потому что мы русские люди», добавил Соловьев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Сообщалось, что 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские. А 30 апреля с «Азовстали» вышли 25 человек. В Минобороны сообщили, что 1 мая «Азовсталь» покинули 80 человек.