Лавров рассказал, что Зеленский должен сделать для Украины

02 мая 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский может принести мир Украине, если отдаст приказ прекратить сопротивление, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может принести мир своей стране, если вынудит свои «неонацистские батальоны» отпустить мирных граждан и прекратить сопротивление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам. Заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление», — сказал министр в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся украинские националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Как уже успели сообщить покинувшие «Азовсталь» горожане, националисты удерживали их и не рассказывали о гуманитарных коридорах. При этом российские военные неоднократно их открывали. 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские. 30 апреля с «Азовстали» вышли 25 человек. В Минобороны сообщили, что 1 мая «Азовсталь» покинули 80 человек. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский может принести мир своей стране, если вынудит свои «неонацистские батальоны» отпустить мирных граждан и прекратить сопротивление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам. Заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление», — сказал министр в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся украинские националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Как уже успели сообщить покинувшие «Азовсталь» горожане, националисты удерживали их и не рассказывали о гуманитарных коридорах. При этом российские военные неоднократно их открывали. 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские. 30 апреля с «Азовстали» вышли 25 человек. В Минобороны сообщили, что 1 мая «Азовсталь» покинули 80 человек.