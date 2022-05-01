01 мая 2022

Пушков рассказал на кого должен обижаться Зеленский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
По мнению Алексея Пушкова, Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок газа из РФ Фото:

Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского природного газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Так прокомментировал новость о том, что президент Украины обиделся на Турцию из-за российских туристов, член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Это будет, судя всему, его не последняя обида на Европу. Он [президент Украины Владимир Зеленский] должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева. Но такова новая реальность: она противоречива и далеко не всегда в пользу Зеленского», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать российских туристов на своих курортах. Поскольку страна одновременно выступает посредником и поддерживает Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского природного газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Так прокомментировал новость о том, что президент Украины обиделся на Турцию из-за российских туристов, член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «Это будет, судя всему, его не последняя обида на Европу. Он [президент Украины Владимир Зеленский] должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева. Но такова новая реальность: она противоречива и далеко не всегда в пользу Зеленского», — написал Пушков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать российских туристов на своих курортах. Поскольку страна одновременно выступает посредником и поддерживает Украину. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...