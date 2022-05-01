Пушков рассказал на кого должен обижаться Зеленский

Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского природного газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Так прокомментировал новость о том, что президент Украины обиделся на Турцию из-за российских туристов, член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.
«Это будет, судя всему, его не последняя обида на Европу. Он [президент Украины Владимир Зеленский] должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева. Но такова новая реальность: она противоречива и далеко не всегда в пользу Зеленского», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать российских туристов на своих курортах. Поскольку страна одновременно выступает посредником и поддерживает Украину.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского природного газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Так прокомментировал новость о том, что президент Украины обиделся на Турцию из-за российских туристов, член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «Это будет, судя всему, его не последняя обида на Европу. Он [президент Украины Владимир Зеленский] должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева. Но такова новая реальность: она противоречива и далеко не всегда в пользу Зеленского», — написал Пушков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать российских туристов на своих курортах. Поскольку страна одновременно выступает посредником и поддерживает Украину. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду.