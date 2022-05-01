Алексей Венедиктов считает, что Соловьев сказал, не подумав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) заметил, что Владимир Соловьев в дискуссии с екатеринбуржцами начинает оправдываться. Ранее Соловьев назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты».

«Этот человек уже стал немного оправдываться и говорить, что он имел в виду Ельцин Центр (далее ЕЦ — прим.ред.) Но там есть одна проблемка: наблюдательный совет ЕЦ возглавляет глава администрации президента Антон Вайно, а в сам совет входят министр обороны Сергей Шойгу и первый замглавы администрации президента Алексей Громов», — передает слова Венедиктова ЕАН.

По словам Венедиктова, Соловьев поменяет свое мнение еще не один раз. «Он еще переобуется в воздухе», — предсказал журналист дальнейшее развитие событий. Редакция URA.RU попыталась связаться с Венедиктовым, но на телефонный звонок корреспондента он не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Соловьев в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым оскорбил жителей Екатеринбурга. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий назвал высказывание журналиста недопустимым. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, а также экс-соратник Ходорковского Владислав Постников.

Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».

*Алексей Венедиктов — признан иноагентом.

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