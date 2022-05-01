Владислав Постников заступился за Екатеринбург и его жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владислав Постников, бывший координатор екатеринбургского отделения «Открытой России» (движение было создано бизнесменом Михаилом Ходорковским, впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило свое существование) ответил Владимиру Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург. Постников записал обращение в своем telegram-канале. Ранее московский журналист назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты».

«Сначала ничего не хотел говорить. Все-таки не смог оставить без внимания ваши высказывания, так как вы никак не успокаиваетесь. Вы уже не первый раз пытаетесь навешать клеймо на наш город. Хотя это на вас [Владимир Рудольфович] уже клейма ставить негде», — сказал Постников.

По словам активиста, Соловьев дискредитирует российскую журналистику. «Я журналист, но у меня язык не поворачивается назвать вас коллегой. Екатеринбуржцы являются патриотами. Я не сторонник Куйвашева, но он правильно вам ответил. Вы много глупостей сказали в адрес нашего губернатора. Я горд за Екатеринбург. Жители нашего города умеют отстаивать свое мнение», — резюмировал Постников.

Ранее URA.RU писало, что Соловьев в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым оскорбил жителей Екатеринбурга. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».

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