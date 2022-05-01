Шипулин ответил на оскорбления Соловьева. «Покричите в лесу»

02 мая 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Антон Шипулин высказался о ситуации вокруг высказываний Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Депутат Госдумы от Свердловской области, экс-биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург. Шипулин опубликовал обращение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее московский журналист назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты». «Честно говоря, до последнего не хотел комментировать высказывания Владимира Соловьева про Екатеринбург. Думал, что он все-таки извинится за свои слова, замнет конфликт. Но сделать это, увы, то ли смелости, то ли мудрости Владимиру Рудольфовичу не хватило. И он продолжил критиковать и оскорблять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей нашего региона», — посетовал известный свердловчанин. Уральцы ежедневно вносят колоссальный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса нашей страны, подчеркнул он. «В Свердловской области производят средства разведки и управления для ПВО и сухопутных войск, боевые средства зенитно-ракетных систем „С-300В“, пусковые установки зенитно-ракетного комплекса „БУК-М1-2“, танковые пушки, полевую артиллерию, реактивные бомбометные установки для кораблей ВМФ и многое другое», — отметил Шипулин. «И вот тут между нами, уральцами, и вами есть принципиальная разница. Мы делаем, а вы говорите. И не просто говорите, а вы опускаетесь до оскорблений, разжигаете конфликт, провоцируете негатив. И все это вы делаете в тот момент, когда наша страна остро нуждается в объединении. Владимир Рудольфович, что с вами не так?», — возмущается экс-биатлонист. «Патриотизм ведь выражается не в том, кто громче на вашем шоу крикнет, он в делах, поступках. На Урале это знают. Молча делают свое дело и на таких, как вы внимание стараются не обращать. Вы уж сделайте нам одолжение — не мешайте работать. А если так хочется покричать на кого-то, то можно это сделать в лесу, так для всех безопаснее. Кстати, леса на Урале прекрасные, куда лучше, чем в Италии», — резюмировал Шипулин. Ранее URA.RU писало, что Соловьев в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым оскорбил жителей Екатеринбурга. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются «патриоты и подонки». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В полемику также вступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Госдумы от Свердловской области, экс-биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург. Шипулин опубликовал обращение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее московский журналист назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты». «Честно говоря, до последнего не хотел комментировать высказывания Владимира Соловьева про Екатеринбург. Думал, что он все-таки извинится за свои слова, замнет конфликт. Но сделать это, увы, то ли смелости, то ли мудрости Владимиру Рудольфовичу не хватило. И он продолжил критиковать и оскорблять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей нашего региона», — посетовал известный свердловчанин. Уральцы ежедневно вносят колоссальный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса нашей страны, подчеркнул он. «В Свердловской области производят средства разведки и управления для ПВО и сухопутных войск, боевые средства зенитно-ракетных систем „С-300В“, пусковые установки зенитно-ракетного комплекса „БУК-М1-2“, танковые пушки, полевую артиллерию, реактивные бомбометные установки для кораблей ВМФ и многое другое», — отметил Шипулин. «И вот тут между нами, уральцами, и вами есть принципиальная разница. Мы делаем, а вы говорите. И не просто говорите, а вы опускаетесь до оскорблений, разжигаете конфликт, провоцируете негатив. И все это вы делаете в тот момент, когда наша страна остро нуждается в объединении. Владимир Рудольфович, что с вами не так?», — возмущается экс-биатлонист. «Патриотизм ведь выражается не в том, кто громче на вашем шоу крикнет, он в делах, поступках. На Урале это знают. Молча делают свое дело и на таких, как вы внимание стараются не обращать. Вы уж сделайте нам одолжение — не мешайте работать. А если так хочется покричать на кого-то, то можно это сделать в лесу, так для всех безопаснее. Кстати, леса на Урале прекрасные, куда лучше, чем в Италии», — резюмировал Шипулин. Ранее URA.RU писало, что Соловьев в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым оскорбил жителей Екатеринбурга. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются «патриоты и подонки». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В полемику также вступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.